Tekirdağ Malkara'da Orman Yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Aziz Yıldırım, yangının kontrol altında olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını belirten Yıldırım, öğleden sonra başlayan yangına ekiplerin 15 dakika içinde müdahale ettiğini söyledi.

Yıldırım "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün ülkemizin birkaç yerinde ormanlarımız ciğerlerimiz yanıyor. Hakikatten bu anlamda biz de çok üzüntülüyüz. Bugün saat 15.48 civarında Malkara'nın Deveci köyünde bir orman yangını başladı. Bütün ekiplerimiz 16.06 itibarıyla yani yaklaşık 15 dakika sonra hemen müdahaleye başladık." diye konuştu.

Vali Yıldırım yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin dışında, arazi ve iş makineleri ile 4 uçak 2 helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Herkesin yangının söndürülmesi için seferber olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu anda TOMA'larımız, polisimiz, çevik kuvvetimiz hepsi burada. Jandarma komandolarımız geliyor akşama bir şey lazım olursa diye. Şu anda Tetecik köyüne gelmesin diye uğraşıyoruz. Allah'a şükürler olsun köyümüzde herhangi bir sıkıntı yok, kaybımız yok. Evlere ulaşmadan arkadaşlarımız tüm gayretleriyle yangını engellemeye gayret ediyor. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor. Yalnız rüzgar devam ediyor. Rüzgarın devam etmesi demek bu yangının en ufak bir kıvılcım bile kalsa en ufak bir kor bile kalsa bunun bir rüzgarla tekrar alevlenebileceği anlamına geliyor. Onun için son duman ortadan kalkmadan biz buna söndü diyemiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız. Biz de hep birlikte burada olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Gayret ediyoruz yangının söndürülmesi için. İnşallah kısa zamanda sönecek."

Vali Yıldırım, ilk belirlemelere göre yangının 300 hektar alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar olay yerine gelerek çalışmaları takip etti, ekiplerden bilgi aldı.