Tekirdağ'da "Engelsiz Tekirdağ Timi" değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Engelsiz Tekirdağ Timi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı İsa Karadağ başkanlığında toplanan "Engelsiz Tekirdağ Timi" görme ve işitme engelliler dahil olmak üzere tüm engelli vatandaşların sosyal hayatlarında karşılaştıkları (toplu taşıma araçları, otobüs durakları, kaldırım işgalleri) erişebilirlik ile ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, 11 ilçede bulunan duraklar, kaldırımlar ve toplu taşıma araçları ile ilgili yerinde durum tespiti yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak engelsiz bir Tekirdağ için var güçleriyle çalıştıklarını, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.