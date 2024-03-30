Tekirdağ'da Çiftçilere Yerli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal Malkara'nın Çimendere Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

Öcal, proje ve desteklemeler hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Daha sonra üreticilere Trakya'nın iklim şartlarına uygun, TAGEM tarafından geliştirilmiş yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.