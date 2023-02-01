Tek katlı evler kara gömüldü... 82 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS Bitlis'te günlerdir etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı il merkezindeki tarihi eserlerle bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Dere Üstü Islah Projesi çerçevesinde ortaya çıkan hanlar, hamamlar ve köprüler, kar örtüsü ile kaplanınca güzel görüntüler oluştu. Şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar kalınlığının merkezde 70, yüksek kesimlerde ise yaklaşık bir metreye ulaştığı bildirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 82 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de şehir merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak yolları açık tutmak için çalıştı. 55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.