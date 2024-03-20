TDV ve DİTİB, Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ihtiyaç sahiplere gıda kolileri ulaştırdı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşavirliğince, Merkez İmam Serahsi Cami'nde ramazan vesilesiyle gıda yardım programı düzenlendi.

Türkiye ve Kırgızistan bayraklarıyla donatılan cami avlusunda yapılan programda "Müminler ancak kardeştir." ayetinin yer aldığı afiş asıldı.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Gıda kolileri tek tek teslim alındı

Yetkililer, un, makarna, salça, çay, şeker, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri ihtiyacı olan ailelere tek tek teslim etti.

Yardımlarla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına da şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye edildi.

"Bütün Kırgız kardeşlerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum"

Salih Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütün Kırgız kardeşlerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Kırgızistan'da iftarlar, ev ziyaretleri ve çeşitli yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Sezik, "Türk halkının imkanlarını getirdik. Kardeşlerimizi kucaklamak istiyoruz." diye konuştu.

Almanya'daki Türk gönüllüler de Bişkek'te

DİTİB Merkez Camii Başkanı Fatih Yüksel, "Allah, gurbetteki vatandaşların hayırlarını kabul etsin." ifadesini kullandı.

Fatih Camii Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin, DİTİB camiasında toplanan yardımları Kırgızistan'a getirdiklerini belirtti.

Gönüllü Tamer Taşkınsoy da, "Bu yardımları yollayanlardan Allah razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfını temiz ve şeffaf organizasyondan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Yardımı alan ailelerin yüzü güldü

Gıda yardımı alanlardan Güpöl Nuraliyeva, Türkiye ve Almanya'dan gelen gıda koli yardımlarının kendilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sveta Aitpayeva da "İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve engellilerimiz var. Bu gıda yardım kolileri onlar için de güzel bir yardım oldu." dedi.

Ramazanın güzel geçtiğini belirten Nurcamal Sıdıkova da "Yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ömrünüz uzun olsun. Sofranızda bereket olsun." diye konuştu.