Haber: Erva GÜN - Melis YILDIRIM

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamındaki liste tartışmasına ilişkin, "Herkesin ayrı listesi var ve şu ana kadar kamuoyunda tartışılan bir sürü tartışmadan da görüyoruz ki, burada her kesimden insan var. Her partiden insan var. Her siyasi görüşten insan var. Bu, böyle bir tek partinin, siyasi görüşün, kesimin meselesi değil. Yüz binlerce yatırımcıdan bahsediyoruz. Çok sayıda sistemden çıkmış olan kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki herkes, bunun sanki kasada bir liste var, böyle bir şey yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon'da Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında açıklanması istenen listeye ilişkin, "Liste ile ilgili çok çeşitli arkadaşlarımız yine sorular yönlendirdiler. Dikkat ederseniz herkesin farklı bir listesi var" dedi. Bazılarının "Şu tarihten şu tarihe fazla kazananları" açıklamasını istediğini, bazılarının "400 milyar çıkmış, oradaki liste ne" dediğini ve bazılarının siyasi kişilerle ilgili listelerden bahsettiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün katıldığım basın toplantısında da söyledim. Hukuki bir çerçevede bakınca iki tane liste var. Bir, SPK'nın suç duyurusu yaptığı kişilerin veya kurumların listesi. Bunu da kendi bülteninde yayınlıyor. Bu süreç henüz bitmiş değil. Fonlarda bitti süreç. Ama borsada tekil kağıtlar bazında da manipülasyonlar olduğunu düşünerek oradaki incelemelerini devam ettiriyor SPK. Orada da tekil kağıtlar bazında suç duyurusu yapması gereken kişiler çıktığında bunları peyderpey yapıyor. Adalet biraz daha tabiri caizse önden gidiyor diyebiliriz. SPK bu incelemelerini tamamlayıp suç duyurularında bulunuyor. Bunları bitirdiği zaman SPK'nın listesi de sitesinde de yayınlıyor bunları. Bu suç duyurusu yaptığı kişiler 'Kesinlikle suçludur' diyemeyiz. Adı üstünde suç duyurusu. Suçlu olup olmadığına karar verecek olan bağımsız yargıdır, adalet mekanizmasıdır.

İkinci liste hukuki çerçevede yine ne olabilir? Şu anda yürüyen soruşturmalar var. Şimdi rakamlar önümde yok, yanlış rakam söylemeyeyim. Ama çok geniş kapsamlı bir soruşturma, tutuklamalar, işte mallara el koymalar, blokeler, yurt dışı yasakları, birçok işlemin yapıldığı bir yargısal süreç var. Bu süreçte de bir noktada iddianame veya iddianameler hazırlanacak. Bunun içinde de yine belli isimler bütün kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Şu anda soruşturma aşamasında doğal olarak savcılar iddianamelerini yazmadan bu listeleri açıklamalarını beklemek herhalde doğru bir yaklaşım olmaz. İddianameler konusunda da Sayın Bakanımız bir açıklama yaptı. Omurgasının şekillendiğini, yakın bir gelecekte bu konularda yoğun bir çalışmayla bir sonuç üretmeyi beklediklerini söyledi. Onu göreceğiz. Bağımsız yargı, onlar adına bir takvim verecek durumumuz yok.

Herkesin ayrı listesi var ve şu ana kadar kamuoyunda tartışılan bir sürü tartışmadan da görüyoruz ki, burada her kesimden insan var. Her partiden insan var. Her siyasi görüşten insan var. Bu, böyle bir tek partinin, siyasi görüşün, kesimin meselesi değil. Yüz binlerce yatırımcıdan bahsediyoruz. Çok sayıda sistemden çıkmış olan kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki herkes, bunun sanki kasada bir liste var, böyle bir şey yok yani. Herkesin ayrı bir listesi... Sizin listeniz ne bilmiyorum ben.

"MEŞRU YATIRIMCIYLA, HUKUK İÇİNDE İŞİNİ YAPAN FİNANSMANCIYI BİRBİRİNDEN AYIRMAMIZ LAZIM"

Bu işlem kayıt dışı bir alanda olmuş işler değil. Devletin kayıtlarında, kim bu fonlara, bu hisse senetlerine girdiyse, çıktıysa, başından sonuna bütün bu süreç devletin kayıtlarında olan süreçler. Böyle kaçırılacak, yok edilecek, bilmem ne yapılacak işler değil bunlar. Her şeyin kayıt altında olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ama elbette ki tekrar tekrar bu vurguyu yapmak istiyorum, meşru yatırımcıyla, hukuk içinde işini yapan finansmancıyla, organize bir şekilde suç işleyip hukuk dışı bir şekilde kazanç sağlayan insanları, piyasa dolandırıcılığı yapan insanları birbirinden net bir şekilde ayırmamız lazım. Aksi takdirde sermaye piyasalarımıza da ekonomimize de büyük zarar vermiş oluruz. Bunun altını her fırsatta çiziyorum.

Ben kimseyi 'Şu yatırımı yap', 'Bu yatırımı yap' diye nokta atış yönlendiremem ama bütün planlarımızda, politikalarımızda da biz her zaman şunun altını çiziyoruz. Ben dün de söylüyordum, bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Sermaye piyasaları, borsamız, finans araçları bizim için kıymetlidir. Kalkınmamız için değerlidir. Özellikle de tasarrufları üretken alanlara kanalize edecek mekanizmalar ülkemizin kalkınması için kıymetlidir, değerlidir. Bunları gölgelemek, bunlara yatırım yapmayı adeta bir suçmuş gibi sunmak, böyle bir algı oluşturmak da son derece yanlıştır."

MUHALEFETTEN "BDDK NASIL DENETLEYECEK" TEPKİSİ...

İdari ve bürokratik mekanizmalarla ilgili söylenenlere değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BDDK'yı görevlendirdiğini ve Devlet Denetleme Kurulu'nun sahada olduğunu kaydetti. Adli işlemler genişleyince BDDK'nın idari soruşturmasının da genişlemiş olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hemen hemen bütün kurumlarda bilgiler üzerinden, belgeler üzerinden, siyasi polemikler üzerinden değil, birtakım dezenformasyon çabaları üzerinden değil. Belgeler, bilgiler üzerinden bu incelemeler yapılıyor. Böyle ortamlarda herkes herkes hakkında laf söyleyebilir. İddia ortaya koyabilir. Dezenformasyon yapabilir. Önemli olan bilgidir, belgedir. Biz bir hukuk devletiyiz" şeklinde konuştu. Bunun üzerine muhalefet milletvekillerinin BBDK'nın kendi dönemini nasıl denetleyeceğini sorarak tepki gösterdi.

"40 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EN AZ 1 MİLYON ALDI"

Yılmaz ödemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Olağan dediğimiz ödemeler, dört şirket biliyorsunuz, olağan tasfiye sürecine tabiydi, bugün itibarıyla oradaki bütün ödemeler yapılmış oldu. Olağanüstü tasfiye dediğimiz Meclisimizin kabul ettiği kanun çerçevesinde yaptığımız ara ödemeler. 1 milyon TL'ye kadar, bu da kanunda zaten net bir şey. O konuda da aşağı yukarı bitti diye diyebiliriz. Dokuz tane fon kaldı. Bunlar çok sınırlı sayıda kişinin olduğu sorunlu fonlar. 313 kişinin olduğu 9 tane fon dışında bütün olağanüstü ara ödemelerde istisnai haller dışında ara dönem itibarıyla tamamlanmış oldu.

200 milyara yakın, 199 milyarın üstünde bir ödeme yapıldı. Bu da iki tanımla yapıldı. Bir tanesi net yatırım tutarı, yani giriş çıkışlar netleştirilerek, buradan daha önce yatırdığı parayı almış olanlara ödeme yapılmadı. Bu sayısını da dün açıklamıştım. Sistemde parası olanlara 1 milyon TL'ye kadar, herkese 1 milyon değil bazen yanlış algılanıyor anladığım kadarıyla, 1 milyon TL'ye kadar, alacağı 300 bin ise 300 bin aldı. 500 bin ise 500 bin ama 1 milyonun üzerinde bir alacağı varsa en fazla 1 milyon almış oldu. 1 milyon alanların da sayısı, nakdi olarak alanlar 20 binin üzerinde, ayniyi de kattığınızda 40 binin üzerinde kişi de en az 1 milyon almış oldu. Dolayısıyla bu ödemeler yapıldı.

Bu alanda 1 kuruş kamu kaynağı da kullanılmadı. Bütçeden 1 lira kullanılmadı. Peki nereden geldi bu paralar? Fondaki likit varlıklar, likit hale dönüştürülebilir, hızlı dönüştürülebilir varlıklar kullanıldı. Ayrıca bu geri dönüşüm hesapları dediğimiz 131 fon için ayrı ayrı hesap açtık, bir de genel bir hesap açtık, bütün buralara gelen 45 milyar liranın üzerindeki kaynak da yine burada kullanılmış oldu.

Bundan sonraki süreç ne olacak? Artık olağan tasfiyedekiler bitti. Olağanüstü tasfiyedekiler de istisnai haller dışında ara ödemeler bitti. Önümüzdeki süreç artık normal kanuni düzenlemeler çerçevesinde nihai tasfiyenin yapılacağı bir süreç olacak. Bu da başta SPK olmak üzere ilgili kurumlarımızın gözetiminde, onların kararlarıyla şekillenecek bir dönem. Yaptığımız ara ödemeler nihai tasfiyede alacaklara mahsup edilecek. Bu süreçte gayrimenkuller var TMSF'ye geçmiş olan. Burada yaptığınız kanunla, Meclisimizden çıkan kanunla TMSF'ye geniş yetkiler verdik. Hızlı bir şekilde o gayrimenkulleri likit hale çevirmeye çalışacak TMSF.

Diğer taraftan geri kazanımlar devam edecek. Mevcut birtakım yine elinde varlıklar var fonların. Bütün bunlar değerlendirilerek anlamlı bir seviyeye ulaştığında bir takvim yol haritası içinde yine yatırımcıların hakları verilecek. Fon Koordinasyon Kurulu olarak bizim temel amacımız yatırımcılara elimizden gelen tüm gayretle maksimum düzeyde alacaklarının ödenmesi oldu. Yaptığımız bu. Ama şunu da görmemiz lazım. Daha önceki girilmiş kaynaklarla manipüle edilmiş, şişirilmiş, aşırı değerlenmiş bir portföy değeri üzerinden bu ödemeleri yapmamızın mümkün olmadığını da herkesin görmesi lazım. Dolayısıyla bu manipülasyonun sona ermesi ve piyasa şartları içinde bir değerin ortaya çıkmasıyla birlikte portföy değeri de doğal olarak farklılaşmıştır. Para piyasası fonlarında bu farklı bir durum. Orada likit varlıklar var. Onlarla ilgili şey ayrı ama hisse senedi ağırlıklı serbest fonlar için söylüyorum. Doğal olarak burada portföy değeri aşağılara doğru gelmiştir. O eski değerler kalmamıştır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çok ciddi anlamda bir manipülasyona uğramış."

Öte yandan YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp Yılmaz'a, "Fehmi Tosun'un kızı Besna Tosun Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna gelerek ailesinin yıllardır süren acısını ve adalet arayışını anlatmıştı. Bu görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığı'na yönelttiğim soru önergesine verilen yanıtta, 1995 yılında kaybedilen Fehmi Tosun hakkında yaklaşık otuz yıl sonra 2024 yılında terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla arama kararı çıkartıldığı bildirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme ve Koordinasyon Kurulu'na Başkanlık eden biri olarak size doğrudan sormak istiyorum. Fehmi Tosun hakkında 2024 yılında neden arama kararı çıkartılmıştır? Yıllardır adalet bekleyen Tosun ailesi neden bir kez daha mağdur edilmektedir? Aileleri dinlediğimiz, toplumsal barışı ve kardeşliği söz ettiğimiz bu süreçte Tosun ailesine yeni bir yük ve acı yaşatılması nasıl açıklıyorsunuz" sorusunu yönetti. Süre yetersizliği nedeniyle yanıt vermeyen Yılmaz, yanıtlanamayan soruların yazılı olarak yanıtlanacağını bildirdi.

Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları kabul edildi.

(SON)

Kaynak: ANKA