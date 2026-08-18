TBMM Heyeti Sao Paulo'da Temaslarda Bulundu

SAO AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin başkanlığındaki TBMM heyeti, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türkiye-Brezilya ve Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslarda bulundu.

Türk heyetinde, heyete başkanlık eden PARLATINO Türk Delegasyonu Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Şahin'in yanı sıra TBMM AND Grubu Başkanı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile Yeni Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer yer aldı.

Heyetin Brezilya programında parlamenter diplomasi, siyasi ilişkiler, ekonomik ve ticari işbirliği, kültürel ilişkiler ve Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler açılımının yanı sıra Brezilya'daki Türk toplumu ve İslam toplumunun temsilcileriyle temaslar da gerçekleştirildi.

Sao Paulo Başkonsolosluğunda Türkiye-Brezilya ilişkileri ele alındı

Heyet, Sao Paulo programı kapsamında Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Türkiye-Brezilya ilişkileri ile Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik politikalarını değerlendirdi.

Görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, parlamenter diplomasi kanallarının etkin kullanılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki siyasi, kültürel ve beşeri bağların geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Brezilya'daki İslam toplumunun temsilcileriyle buluşma

Heyetin Sao Paulo temasları kapsamında Brezilya'daki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de toplantı düzenlendi.

Şahin, Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliğinde, Brezilya İslam Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili ve Dini Danışmanı Sheikh Jihad Hammadeh ile bir araya geldi. Görüşmede Brezilya'daki Müslüman toplumun durumu, dini ve sosyal faaliyetler, eğitim çalışmaları ile insani yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Brezilya İslam toplumunun çeşitli kurumlarında görev yapan çok sayıda temsilci iştirak etti.

Toplantıda Hammadeh'in yanı sıra Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği (Liga) Başkanı Charif Neto, Pari Cami Vakfı Başkanı Omar Aref, Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği yöneticileri Aref Abdul Latif, Mostafa Adham, Aref Tarek, Imad El Hassan ve Mohamad Osman, Mohamad Mouallem, Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği Danışmanı Meher Hamad, Brezilya İslam Okulu Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya İslami Hayırseverler Vakfı (SBM) Başkan Yardımcısı Youssef Abbas, ANAJI Başkan Yardımcısı Dr. Hamdi Abu Arabi ve Beş Şart İnsani Yardım Vakfı Yöneticisi Nadia Hussein yer aldı.

Türk toplumuyla buluşma

Heyetin Brezilya temaslarında, ülkede yaşayan Türk vatandaşları, iş insanları ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı.

Buluşmalarda Brezilya'daki Türk toplumunun durumu, beklentileri, karşılaştığı meseleler ve Türkiye-Brezilya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Türk iş dünyasının Brezilya'daki faaliyetlerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılması ve vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Parlamenter diplomasiyle yeni işbirliği alanları hedefleniyor

Şahin başkanlığındaki heyetin temaslarında, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerinin parlamenter diplomasi yoluyla daha ileri bir seviyeye taşınması hedefi öne çıktı.

Görüşmelerde Brezilya'nın bölgenin en önemli siyasi ve ekonomik aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekilirken parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesinin Türkiye-Brezilya ilişkilerine ve Türkiye'nin Latin Amerika açılımına önemli katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Heyetin Sao Paulo temasları kapsamında kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler, Türk toplumu, iş dünyası ve Brezilya'daki İslam toplumunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerin, Türkiye'nin Latin Amerika'ya yönelik çok boyutlu diplomasi yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: AA