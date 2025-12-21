Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonunun son günü başladı. Görüşmeler başlamadan önce en dikkat çeken anlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması yer aldı. Bakırhan, Bahçeli'ye uzaktan selam verdi.
- TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak bütçe görüşmeleri tamamlanacak.
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşmadı.
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurul salonuna girdiğinde Devlet Bahçeli ile tokalaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son günü başladı.Bütçe maratonunun son gününde 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak, bütçe görüşmeleri tamamlanacak.
BAHÇELİ İLE BAKIRHAN TOKALAŞMADI
Bütçe görüşmelerinin son gününe milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.
Dervişoğlu Genel Kurul salonuna girdiğinde Devlet Bahçeli ile tokalaşırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Bahçeli'ye uzaktan selam verip tokalaşmaması dikkati çekti. CHP Genel Başkanı Özel ise bütün siyasi parti liderleri ile tokalaşmasının ardından Genel Kurul'u takip etti.