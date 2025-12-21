Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son günü başladı.Bütçe maratonunun son gününde 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak, bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

BAHÇELİ İLE BAKIRHAN TOKALAŞMADI

Bütçe görüşmelerinin son gününe milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

Dervişoğlu Genel Kurul salonuna girdiğinde Devlet Bahçeli ile tokalaşırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Bahçeli'ye uzaktan selam verip tokalaşmaması dikkati çekti. CHP Genel Başkanı Özel ise bütün siyasi parti liderleri ile tokalaşmasının ardından Genel Kurul'u takip etti.