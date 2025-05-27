TBMM Genel Kurulu... Ceylan Akça Cupolo: Diyanet'in Yapabileceği En Güzel Şey Bütçesini Ara Zam İçin Asgari Ücretlilere Hibe Etmesidir

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, "Saçma sapan bir rüyanın içindeymişiz gibi geliyor. Bir anda Diyanet'ten bahsediyoruz köşeden hac ve umre çıkıyor, Kültür ve Tabiat Varlıkları var ama kamu ihale kanunundan da bahsetmeliyiz. Aman Rekabet Kurulu da geldi... Saçma sapan bir rüyanın sıralaması nasılsa bu torba teklifin sıralaması da aynı şekildedir. Yasa yapımı böyle olamaz. Böyle ancak konfeti yapabilirsiniz. Yasa, böyle birbirinden bağımsız bir sürü şeyi bir araya getirerek bağlam ve bütüncüllüğün olmadığı bir şekilde tartışamayız" dedi. Cupolo, öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 138 milyar liralık bu bütçesini ara zam verilmesi için asgari ücretlilere hibe etmesini talep etti.

TBMM Genel Kurulu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerine görüşmeler tamamlandı. İYİ Yol Grubu adına söz alan Başkanvekili Selçuk Özdağ, torba kanuna karşı çıkarak şunları söyledi:

"Bu garabet uygulamaya ilkesel olarak hep karşı çıktım"

"Uzunca bir zamandır ne bir kanun sistematiği bırakıldı ne de Türkiye Büyük Millet Meclisine bir saygı. Gerçekten anlamak istediğim için soruyorum; neyi kapsadığı belli olmayan bir kanun düzenlemesi olur mu? Böyle bir kanun içeriği ve başlığı olur mu? Ben "torba yasa" denilen bu garabet uygulamaya ilkesel olarak hep karşı çıktım, içinde ne olduğuna bakmadan hep "hayır" oyu verdim ve bundan sonra da "hayır" oyu vereceğimi söylüyorum. Milletimizin ihtiyacı olan birkaç hususu bonus olarak koyup kendi işinize gelen ve milletimizin aleyhine olan ne kadar saçmalık varsa bu torbanın bazen de çuvalın içine boca ediyorsunuz. Bu "torba" ya da "çuval" denilen yasa teklifleri ne kanun sistematiği bıraktı ne de hangi konunun hangi yasal mevzuat içine dercedildiğine ilişkin bir düzen bıraktı.

Huzurdaki teklif Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenlemekte ve yürüttükleri iş ile işlemlerin usul ve esaslarına yönelik mali ve idari hükümlere yer verilen kanun teklifi; tali komisyonlardan, Anayasa Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmeden sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda tek günde görüşülerek geçirilmiş, İç Tüzük gereğince zorunlu olan komisyon görüşmelerinin etrafından dolanılmıştır."

"Bir yıl yatmış, bürokrat da yatmış, bakan da yatmış"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise şunları söyledi:

"Bu, buna benzer 3'üncü torba Genel Kurula gelen. Plan ve Bütçe Komisyonundan 4'üncüyü çıkardık. Eleştirilerimiz oldu Plan ve Bütçe Komisyonunda. Eleştirilerimiz çerçevesinde, bize arada veya bazen de tutanaklara geçecek şekilde "Ya, aslında haklısınız yani evet düzenleme bu şekilde olmaması lazım, biraz geçiştirici bir düzenleme yapıyoruz ama keşke biraz vakit olsaydı da kalıcı bir düzenleme yapsaydık" dedi arkadaşlar. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi bir yıl süre vermiş; bir yıl yatmış, bürokrat da yatmış, bakan da yatmış, ondan sonra, artık bir yıl dolmaya yakın bir vakitte arkadaşların aklına gelmiş, hiçbir kalıcı düzenleme yapmadan 703'te getirdikleri işleri tekrar Anayasa'ya aykırı bir şekilde Anayasa'ya aykırı bir şekilde önümüze getirdiler. Şimdi, sıkıştırıyorlar gurupları; "Efendim, Anayasa Mahkemesinin verdiği süre 4 Haziranda doluyor, bunu bu hafta geçirmemiz lazım". Kardeşim, bir senedir siz ne yaptınız? Meclis burası, noter mi?

Her torbada mutlak birkaç tane kurum veya birkaç tane iş kamu ihale mevzuatının dışına alınıyor. Burada diyor ki; "Cumhurbaşkanlığının sorumluluğundaki bina ve objelerin onarımı, restorasyonları, çevre düzenlemelerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile mütalaa ve hukuki hizmet alımları kamu ihale mevzuatının dışındadır." Niye arkadaşlar yani niye? Niye; çünkü hırsızlık yapmak, yolsuzluk yapmak, usulsüzlük yapmak, kendi adamına iş vermek, pahalı iş yaptırmak. Bunun başka bir açıklaması olamaz."

"Diyanet'in yapabileceği en güzel şey bütçesini ara zam için asgari ücretlilere hibe etmesidir"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo şu ifadelere yer verdi:

"Meclis, ısrarla aynı malzemeyi farklı ambalajlara sara sara tekrar gündeme getiriyor ve komisyonda inanılmaz antidemokratik yöntemlerle geçiriliyor. Komisyonlarda sayısal üstünlüğe dayanarak Saray'ın gölgesi altında hızlı hızlı paketler geçiriliyor ama anayasal sisteme uygunluğu bir türlü dikkate alınmıyor. Egemenliği tek bir zümreye atamak için sayısal üstünlüğü kullanmak suç değil midir? Yeni anaysa değişikliğinden bahsediliyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bugün bahsetti. Bu sistemle mi çalışacağız, bu torba yasayı getiren sistemin bu ahlak ve etiğiyle mi çalışacağız?

Saçma sapan bir rüyanın içindeymişiz gibi geliyor. Bir anda Diyanet'ten bahsediyoruz köşeden hac ve umre çıkıyor, Kültür ve Tabiat Varlıkları var ama kamu ihale kanunundan da bahsetmeliyiz. Aman Rekabet Kurulu da geldi... Saçma sapan bir rüyanın sıralaması nasılsa bu torba teklifin sıralaması da aynı şekildedir. Yasa yapımı böyle olamaz. Böyle ancak konfeti yapabilirsiniz. Yasa, böyle birbirinden bağımsız bir sürü şeyi bir araya getirerek bağlam ve bütüncüllüğün olmadığı bir şekilde tartışamayız. Her bir yasanın kendi taslağı olması gerekir.

Cupolo, öte yandan asgari ücrete ara zam taleplerini dile getirerek, "Diyanet'in şu anda yapabileceği en güzel şey kendisine verilmiş olan 138 milyar liralık bu bütçeyi ara zam verilmesi için asgari ücretlilere hibe etmesidir."

"Anayasaya uygunluk açısından bir değerlendirme yapılmasını defalarca iletiyoruz"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise, "Genel Kurul'da ve komisyonda sürekli torba kanunları görüşmeye devam ediyoruz. Aşağı yukarı 152 maddeyi görüşmüş olacağız. Çok çeşitli kanunlarda değişiklik yapan torba kanundan bahsediyoruz. Bu kanun teklifleri görüşülürken anayasaya uygunluk açısından bir değerlendirme yapılmasını defalarca iletiyoruz. Çünkü bu kanun teklifinde de anayasaya aykırı maddeler var. Ama bu değerlendirme yapılmıyor. Yine tali komisyonlarda görüşülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz ama görüşülmüyor" dedi.

Akay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Burada 9 madde Diyanet İşleri ile ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir kurum, hepimiz daha iyi bir başkanlığın olmasını arzu ediyoruz. Burada da kaynakları düzgün ve etkin kullanılmadığını ve israfa yer verildiğini görüyoruz. Tasarruf tedbirlerine uyulması gerekiyor. Diyanet İşlerinin kurban kesim ücretine ilişkin açıklamaları var. 2018 yılında 850 lira, 2025 yılında 13 bin 500 lira olarak açıklanmış. 2018 yılında emekliye ilk defa ikramiye verildi. Çıktığında da bin lira olarak açıklanmıştı yani kurban alınabiliyordu. Şimdi bu oran yüzde 29, yani 13 bin 500 lira şu anda kurban kesim ücreti. Bu ücretle de dar gelirlinin kurban kesmesi mümkün değil. Bu tutarın en azından günümüze uyarlanması durumunda yüzde 29'luk tutarın yükseltilmesi gerekirdi. Biz en düşük emekli ikramiyesinin asgari ücret kadar olmasını vurguluyoruz. Burada işverenin de ezilmemesi önemli."