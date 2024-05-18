Tatvan'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda dün, Tatvan'a bağlı Küçüksu köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.