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Tatvan'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, Tatvan'a bağlı Küçüksu köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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