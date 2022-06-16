Takside kadın arkadaşını vurup, sürücüye 'Ölsün, karakola gidelim' demiş

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Seyhan Gözer'i (44) takside tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ali Akbaba (50), silahın emniyet mekanizması bozuk olduğu için ateş aldığını iddia etti. Taksi sürücüsü ise Ali Akbaba'nın silahını çıkarıp Gözer'i başından vurduğunu, hastaneye gitmek istediğinde de, 'Ölsün, karakola gidelim' dediğini söyledi.

Gölcük ilçesinde geçen yıl 28 Ekim'de ünü meydana gelen olayda, takside Seyhan Gözer ile tartışan Ali Akbaba, tabanca ile başına 1 el ateş ederek kadını öldürdü. Hastaneye gitmek isteyen taksiciye aracı emniyete sürmesini söyleyen Ali Akbaba, polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Ali Akbaba, gazetecilere, 'Bu bir namus meselesi' diyerek bağırdı. Akbaba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akbaba hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda Ali Akbaba, hayatını kaybeden Seyhan Gözer'in oğlu F.T. ve avukatlar hazır bulundu.