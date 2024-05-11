Suruç'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Suruç-Akçakale kara yolunda devrildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kadir A. idaresindeki 38 SK 927 plakalı otomobil, Suruç- Akçakale kara yolunun kırsal Büyük Ziyaret Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kadir A. ve eşi Zeliha A. (36) ile ailenin 6 çocuğu ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ecrin A. (13) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.