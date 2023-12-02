Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Geleneksel Giresun Sırgan Festivali'ne yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Giresun'a özgü ürünler ve geleneksel tatlar sergilendi.

Sultangazi'de "Geleneksel Giresun Sırgan Festivali" düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda, Anadolu Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen festivalin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı Şaban Durdu katıldı.

Giresun'a özgü ürünlerin ve geleneksel tatların sergilendiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaşıkçı, Dursun ve Durdu, festivale katılan vatandaşlara sırgan çorbası dağıttı.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, ilçedeki kültürel tanıtım günlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, bugün Giresun etkinliğinin yapıldığını kaydetti.

Giresun'un güzelliklerini, doğasını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtmaya gayret gösterdiklerini aktaran Dursun, ekimde başladıkları etkinliklerin ocak sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Dursun, etkinliklere haftaya Rize'yle devam edecekleri bilgisini paylaşarak, "Tüm derdimiz, Sultangazi'de 81 vilayetin güzel insanlarını kaynaştırmak, bu etkinlik alanı içerisinde buluşturmak" diye konuştu.