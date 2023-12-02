Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Geleneksel Giresun Sırgan Festivali Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Geleneksel Giresun Sırgan Festivali'ne yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Giresun'a özgü ürünler ve geleneksel tatlar sergilendi.

Sultangazi'de "Geleneksel Giresun Sırgan Festivali" düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda, Anadolu Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen festivalin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı Şaban Durdu katıldı.

Giresun'a özgü ürünlerin ve geleneksel tatların sergilendiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaşıkçı, Dursun ve Durdu, festivale katılan vatandaşlara sırgan çorbası dağıttı.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, ilçedeki kültürel tanıtım günlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, bugün Giresun etkinliğinin yapıldığını kaydetti.

Giresun'un güzelliklerini, doğasını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtmaya gayret gösterdiklerini aktaran Dursun, ekimde başladıkları etkinliklerin ocak sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Dursun, etkinliklere haftaya Rize'yle devam edecekleri bilgisini paylaşarak, "Tüm derdimiz, Sultangazi'de 81 vilayetin güzel insanlarını kaynaştırmak, bu etkinlik alanı içerisinde buluşturmak" diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Abdurrahman Dursun Mahmut Kaşıkçı Sultangazi Giresun Yerel yönetim Festival Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title