Süleyman Saim Tekcan'ın 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' Sergisi İstanbul'da Açılıyor

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı "IMOGA'nın Ölümsüzleri" sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sergide Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner, Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu'nun baskı resimleri ve fotoğrafları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekcan, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesinin (İMOGA) imece ruhuyla hayat bulan bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Burada sanatçıların ellerinin ve yüreklerinin izini sürersiniz, kokusunu duyarsınız. İnsan emeği ve insana sevgi var IMOGA'nın mayasında." ifadelerini kullandı.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.