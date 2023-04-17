- Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 97'ye yükseldi

HARTUM - Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda 97 sivil hayatını kaybetti, 365 kişi ise yaralandı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında hafta sonu başlayan çatışmalarda can kaybı artıyor. Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden sivillerin sayısının 97'ye yükseldiği, 365 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, çatışmalarda bir çok askerin de öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Başkent Hartum'daki hastanelerde durumun son derece kötü olduğunu belirten sağlık yetkilileri, çatışmaların hem sağlık personelinin hem de tıbbi malzemelerin yaralılara ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ordunun Omdurman, Kafouri ve Sharg El-Nil'deki RSF üslerine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada ise Hartum'daki askeri karargah çevresinde çatışmaların devam ettiği, RSF güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiği ancak durumunun ordunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre ordu, RSF güçlerinin bulunduğu Hartum Uluslararası Havalimanı çevresini kuşattı. Ancak ordunun havalimanında hasar oluşmasını önlemek amacıyla saldırı gerçekleştirmediği öğrenildi. Ağır silahlı RSF güçlerinin Hartum ve bir çok şehirde görüldüğü, çatışmalar nedeniyle korku yaşayan halkın evlerinden çıkmadığı belirtildi.

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD, Çin, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği ve Afrika Birliği, taraflara bölgede istikrarsızlığı arttıran çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Mısır ve Güney Sudan taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti.