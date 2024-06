Suat Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e: 'Geçici Koruma Statüsündeki Kaç Öğrenciye Okula Gelmedikleri Halde Not Verilmiş ve Karne Düzenlenmiştir'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan geçici koruma statüsündeki kaç öğrenciye okula gelmedikleri halde not verilmiş ve karne düzenlenmiştir? Geçici koruma statüsünde bulunan ve sürekli devamsız olan öğrencilere not veren görevliler kimlerdir? Bu görevliler hakkında soruşturma açılmış mıdır" diye sordu.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, geçici koruma statüsündeki öğrencilerin örgün öğretime devamsızlığı konusunu Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Özçağdaş, önergenin gerekçesinde şunları kaydetti:

"2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte bu süreç içerisinde yaşanan sorunlar gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir. İstanbul Kadıköy'de bulunan Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi'nde geçici koruma statüsündeki öğrenciler için özel sınıf kurulduğu, bu öğrencilerin sürekli devamsız olması nedeniyle sınıf tekrarına bırakıldığı bilgilerine ulaşılmıştır. Öte yandan geçici koruma statüsündeki öğrencilerin kayıt iş ve işlemlerinin aracılık yapan kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Bir diğer duyuma göre ise okullarda kayıtlı bulunan geçici koruma statüsü kapsamındaki öğrencilerin bir kısmının okula fiilen devam etmediği ve buna rağmen kendilerine not verildiği üzerinedir.

"Geçici koruma statüsündeki öğrenciler için öğretmenin sorumluluğunu yerine gitrmesine izin vermeden notlandırma yapılması suçtur"

Ülkemizde, zorunlu eğitim kapsamında geçici koruma statüsünde öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrenciler için öğretmenin sorumluluğunu yerine getirmesine izin vermeden bir notlandırma yapılması en başta suçtur. Bu duyumlar ve tarafımıza öğretmenler tarafından iletilen bilgiler çok ciddi sorunlara sebep olacak niteliktedir. Fiilen okula gelmeyen öğrenciler için not sistemine öğretmenlerin dışında not yazılması ve öğretmenlerin görevini yapmasına izin verilmemesi, bu öğrenciler için okullarda ayrı sınıflar kurulması ciddi bir sorundur. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinde 'Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme' iş ve işlemleri düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, mazeretsiz 10 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin başarısız sayılması gerekmektedir."

"Geçici koruma statüsündeki kaç öğrenciye okula gelmedikleri halde not verilmiş ve karne düzenlenmiştir"

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'e soruları ise şöyle:

"Ülke genelinde okul öncesinden 12. sınıfa kadar geçici koruma statüsünde kaç öğrenci bulunmaktadır? Bu öğrencilerin kaçı sürekli devamsızdır? Sürekli devamsız olan geçici koruma statüsündeki kaç öğrenciyle ilgili takip işlemleri yapılmıştır? İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde geçici koruma statüsünde kaç öğrenci devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına bırakılmıştır? Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan geçici koruma statüsündeki kaç öğrenciye okula gelmedikleri halde not verilmiş ve karne düzenlenmiştir? Geçici koruma statüsünde bulunan ve sürekli devamsız olan öğrencilere not veren görevliler kimlerdir? Bu görevliler hakkında soruşturma açılmış mıdır? Soruşturma açılmış ise sonuçları nelerdir? Sınıfında geçici koruma statüsünde öğrenci bulunan öğretmenlerin görevleri doğrultusunda öğrencilere not vermesi gerekirken bu sürece dahil edilmemesinin nedenleri nelerdir? Kendi öğrencilerimiz, devamsızlıkları mazeretsiz 10 günü geçtiğinde başarısız sayılmaktadır. Geçici koruma statüsündeki öğrencilere tanınan bu usulsüz uygulamanın gerekçesi var mıdır? Zorunlu eğitim kapsamında geçici koruma statüsündeki çocukların eğitim düzeylerine göre okullaşma oranları nedir?

İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi'nde yaşanan skandal ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler kimlerdir? Görevlendirilen müfettişlerin okul yöneticileriyle yakınlıkları bulunmakta mıdır? İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi'nde sınıflara dengeli bir şekilde dağıtılması gereken geçici koruma statüsündeki öğrenciler neden tek bir sınıfta toplanmıştır? Bu öğrencilerin kayıtları kim ya da kimler tarafından yapılmıştır? Geçici koruma statüsündeki bu öğrenciler için oluşturulan sınıfın dersliği var mıdır? Bu sınıf için sınıf öğretmeni görevlendirilmiş midir? Görevlendirilmişse sınıf öğretmenine görevlendirmeyle ilgili bilgi verilmiş midir? Ayrıca bu sınıf için bir ders programı hazırlanmış mıdır? İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi'nde bir sınıfta toplanan geçici koruma statüsündeki öğrencilerin yıl içerisinde devam-devamsızlık takipleri yapılmış mıdır? Bu öğrencilerin Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi'nde kayıtlı olmalarına rağmen kimi tarikat ve cemaatlerin yasa dışı açmış oldukları sözde eğitim kurumlarına devam ettikleri doğru mudur?"