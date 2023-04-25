SPOR Hidayet Türkoğlu: Kadın basketbolunda güzel bir yıl geçirdik

Hidayet Türkoğlu : Kadın basketbolunda güzel bir yıl geçirdik

Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 'İki takımımızı da kutlamak istiyorum. İki takımımız da EuroLeague'de final oynama başarısı gösterdi. Kupanın ülkemize gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu anlamda da Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Bu sene kadın basketbolu anlamında güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz' dedi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Final serisi 3'üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni sahasında 82-56 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final serisinde mücadele eden iki takımı da tebrik eden Türkoğlu, kadın basketbolda iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 'İki takımımızı da kutlamak istiyorum. İki takımımız da EuroLeague'de final oynama başarısı gösterdi. Kupanın ülkemize gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu anlamda da Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Bu sene kadın basketbolu anlamında güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. Galatasaray da final oynadı, onları da tebrik ederim. Kadın basketbolumuz her geçen gün istenilen ilgiyi, desteği kulüplerden ve sponsorlardan alıyor. Buradan tüm başkanlara ve takımları yalnız bırakmayan sponsorlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu destekler devam eder. İnşallah kadın basketbolumuz her geçen gün Avrupa'da daha iyi yere gelecektir" şeklinde konuştu.