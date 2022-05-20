Soylu: 502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine geri döndü - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler" dedi.

Bakan Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması'nda konuştu.

"57 BİN 500 BRİKET EV YAPTIK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel