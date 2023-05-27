Sosyal medya dolandırıcılığına tutuklama

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kadını Türkiye'ye çağıran ve kendini gümrük müdürü olarak tanıtarak 923 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kadını Türkiye'ye çağıran ve kendini gümrük müdürü olarak tanıtarak 923 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir kişinin sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kadınla tanıştığı, onunla gönül ilişkisi kurarak Türkiye'ye gelmesi üzerine sözleştikleri belirlendi. Bir süre sonra başka bir kişinin ise yabancı uyruklu kadını, kendisini gümrük müdürü olarak tanıtarak aradığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde; kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan kişinin, yabancı uyruklu kadını arayarak "kadının gümrüğe kadar geldiğini fakat üzerinde yüklü miktarda para bulunmasından dolayı gümrükten içeriye giremediğini, kendilerine üzerindeki paranın vergisi için bir miktar para ödemesi halinde bu parayı kurtararak gümrükten içeriye girebileceğini" söylediği ve kadını ikna ettiği anlaşıldı.

Mağdur kadının birden fazla banka hesabına toplam 923 bin TL para göndererek dolandırıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. ve C.D. Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.