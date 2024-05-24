Sorgun'da Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması Sonuçlandı
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması" sonuçlandı.
Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Jürü üyeliğini müzik öğretmenlerinin yaptığı yarışmada Talha Tunahan Eroğlu birinci, Sehergül Doğan ikinci, Ayşe Öz üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Kaymakam İhsan Emre Aydın, yarışmacıların çok iyi performans göstererek türkülerini seslendirdiğini, izleyicilere keyifli anlar yaşattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İzzet Görenli, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Oğuzhan Danış ve davetliler katıldı.