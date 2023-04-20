Son Dakika: Türkiye için tarihi an! Karadeniz gazı devreye alınıyor

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alınıyor.

10 KUYUNUN 5'İ DEVREYE ALINIYOR

710 milyar metreküplük dev rezervin çıkarılması süreci ise fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor.

İLK FAZIN EKONOMİYE KATKISI 35 MİLYAR LİRA

Türkiye'nin enerji ithalatını azaltacak Karadeniz gazı, bütçeye de milyarlarca lira katkı sağlayacak. Fazlar halinde devreye alınacak gazın ilk fazı ile ekonomiye katkısının yaklaşık 35 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

"TÜRKİYE'NİN BİR KARAR VERMESİ GEREKİYORDU"

Karadeniz gazı karaya ulaştığı törende kürsüye ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çıktı. Dönmez, şunları söyledi: "Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi teknolojimizle yola devam edecektir. İkincisini çektik."

Dönmez'in ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrollerimizin kıymetli çalışanları, gururumuz, kıymetli madenciler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"540 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI"

İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. 2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı.

"KARADENİZ'DE REZERVİMİZ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"

Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığımız üç boyutlu modellemelerle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çaycuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz.

"YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ"

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz.

Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...