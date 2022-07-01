Son dakika... Selin vurduğu Batı Karadeniz'de 20 bina, 'acil yıkılacak' kategorisinde

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Batı Karadeniz Bölgesi'nde selden etkilenen 7 ilde; 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasar aldığı, 295 binada hafif hasar meydana geldiği, 20 binanın acil yıkılacaklar kategorisine alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde selden etkilenen 7 il için hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün hasar tespit verilerine göre; Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetine ilişkin toplamda 18'i bağımsız bölüm olmak üzere 13 bina yıkılmış, 28'i bağımsız olmak üzere 11 bina ağır hasar almış, 1794'ü bağımsız olmak üzere 295 binada hafif hasar meydana gelmiştir. 2 bin 30'u bağımsız bölüm olmak üzere 522 binada herhangi bir hasar saptanmamıştır. 38'si bağımsız olmak üzere 20 bina acil yıkılacaklar kategorisine alınmıştır" denildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde gelen taleplere istinaden hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, halktan gelecek ihbar ve talepler için 5 ekibin hali hazırda bekletildiği kaydedildi. Zonguldak'ta herhangi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel