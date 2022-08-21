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Son dakika haberleri... Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Son dakika haber: Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Derbent köyü yönüne ilerleyen M.U. (20) yönetimindeki 64 BR 351 plakalı otomobil, Dukuk Çam mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen M.S. (53) idaresindeki 64 BK 141 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 64 BR 351 plakalı otomobildeki Necati Arslan'ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki R.S. (44) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arslan'ın cenazesi de Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

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