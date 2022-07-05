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Son dakika haberleri | Sel sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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Son dakika haber... Sel sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Bartın'daki sel felaketinde Kozcağız beldesinde yıkılan 4 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sel sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

BARTIN - Bartın'daki sel felaketinde Kozcağız beldesinde yıkılan 4 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çöken yol için taş dolgu çalışmaları devam ederken zarar gören su hattı da ekipler tarafından onarılıyor.

Bartın'da yaşanan sel afeti sırasında Kozcağız beldesinin Kavlaklık Mahallesi'nde 4 katlı bina çöktü. Kumluca-Kozcağız karayolunun Kavlaklık Mahallesi'nden geçen yaklaşık 100 metrelik bölümünde de çökme meydana geldi. Bölgedeki su hatları da sel sırasında hasar aldı.

Ekiplerce selde yıkılan 4 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken aynı bölgede 100 metrelik kısmı çöken Kumluca -Kozcağız karayolunda da taş dolgu çalışması başlatıldı. Ayrıca selden etkilenen su hatlarının da belediye ekiplerince onarım çalışması devam ediyor.

Sel sonrası bölgedeki son durum drone ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Kozcağız Bartın su Güncel Haberler Son Dakika

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