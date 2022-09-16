Son dakika haberleri | Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 18 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 18 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden ekipler, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ile para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin 41 yıl, birinin de 19 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Güncel Haberler Son Dakika

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