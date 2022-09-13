Son dakika haberleri... Akşener: "Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza Yönelik Saldırılarında Yitirdiğimiz Kardeşlerimize Rahmet, Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyorum" Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için; “Ermenistan’ın Can Azerbaycan’ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için; "Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için taziye mesajı yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle: "Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun..." Kaynak: ANKA / Güncel Azerbaycan Ermenistan İYİ Parti Güncel Haberler Son Dakika

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