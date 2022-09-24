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Son dakika haberleri | Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

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Son dakika haberleri | Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Nakışlı Köyü yakınlarında yol kenarında yorgun ve yaralı bir dağ keçisini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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