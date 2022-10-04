Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi

Güncel Haberler

Son dakika haber: Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi

Son dakika haberi... Doğu Afrika ülkesi Sudan'da hükümet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına yüzde 25,4 indirim yapılacağını açıkladı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da hükümet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına yüzde 25,4 indirim yapılacağını açıkladı.

Enerji ve Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, petrol piyasasındaki uluslararası fiyat değişimleri ve yerel üretim maliyetleri esas alarak yapılan aylık fiyat politika değerlendirmeleri kapsamında benzinde yüzde 25,4 motorinde ise yüzde 1,8 indirim yapıldı.

Yeni tarifeyle litresi 702 cüneyhten satılan benzin 522 cüneyh, 685 cüneyhten satılan motorinin litresi ise 672 cüneyh oldu.

Güney Sudan'ın 2011'deki referandumla bağımsızlığını kazanmasının ardından Sudan'da günlük petrol üretimi 450 bin varilden 60 bin varil seviyelerine gerilemişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

Hükümet Afrika Sudan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title