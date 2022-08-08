Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Son dakika haberleri: Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışma kapsamında uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli, Ulubey ve Gürgentepe ilçelerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 175 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu ile 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Güncel AA / Hayati Akçay Kenevir Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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