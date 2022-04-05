Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Bodrum, Terör, Muğla, PKK, Güncel, Haberler

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