Son dakika haber! Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı Son dakika haberler: Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilogram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 128 bin lira ele geçirildi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Savaş Güler - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antalya Konya Güncel Haberler Son Dakika

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