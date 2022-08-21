Son dakika haber | Görgü tanıkları, Derik'te tırın kalabalığın arasına girdiği kaza anını anlattı
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Son dakika haberler: Olay yerindeki benzin istasyonu Kaza sonrası yıkılan duvarlar ve oluşan hasar Kazadan hemen önce hazırlanmış yiyecekler Mangalda pişirilmiş soğan, biber ve patlıcanlar Görgü tanığı Gülsen Esen ile röportaj Görgü tanığı vatandaş ile röportaj Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN -...
Olay yerindeki benzin istasyonu
Kaza sonrası yıkılan duvarlar ve oluşan hasar
Kazadan hemen önce hazırlanmış yiyecekler
Mangalda pişirilmiş soğan, biber ve patlıcanlar
Görgü tanığı Gülsen Esen ile röportaj
Görgü tanığı vatandaş ile röportaj
Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN - Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazanın görgü tanıkları olay anını anlattı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel