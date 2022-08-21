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Son dakika haber | Görgü tanıkları, Derik'te tırın kalabalığın arasına girdiği kaza anını anlattı

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Son dakika haberler: Olay yerindeki benzin istasyonu Kaza sonrası yıkılan duvarlar ve oluşan hasar Kazadan hemen önce hazırlanmış yiyecekler Mangalda pişirilmiş soğan, biber ve patlıcanlar Görgü tanığı Gülsen Esen ile röportaj Görgü tanığı vatandaş ile röportaj Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN -...

Olay yerindeki benzin istasyonu

Kaza sonrası yıkılan duvarlar ve oluşan hasar

Kazadan hemen önce hazırlanmış yiyecekler

Mangalda pişirilmiş soğan, biber ve patlıcanlar

Görgü tanığı Gülsen Esen ile röportaj

Görgü tanığı vatandaş ile röportaj

Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN - Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazanın görgü tanıkları olay anını anlattı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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