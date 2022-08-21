Son dakika haber | Görgü tanıkları, Derik'te tırın kalabalığın arasına girdiği kaza anını anlattı Güncel Haberler Son dakika haberler: Olay yerindeki benzin istasyonu Kaza sonrası yıkılan duvarlar ve oluşan hasar Kazadan hemen önce hazırlanmış yiyecekler Mangalda pişirilmiş soğan, biber ve patlıcanlar Görgü tanığı Gülsen Esen ile röportaj Görgü tanığı vatandaş ile röportaj Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN -... Olay yerindeki benzin istasyonu Kaza sonrası yıkılan duvarlar ve oluşan hasar Kazadan hemen önce hazırlanmış yiyecekler Mangalda pişirilmiş soğan, biber ve patlıcanlar Görgü tanığı Gülsen Esen ile röportaj Görgü tanığı vatandaş ile röportaj Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN - Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazanın görgü tanıkları olay anını anlattı. Güncel Kaynak: AA / Aydın Arık Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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