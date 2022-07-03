Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını (2) - Haberler

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Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını (2)

Son dakika gündem haberi: KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesi Doğancı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan vekaradan müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesi Doğancı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan vekaradan müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yeni ağaçlandırma sahasında yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE, -


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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