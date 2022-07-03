Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını (2) Son dakika gündem haberi: KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesi Doğancı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan vekaradan müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Biga ilçesi Doğancı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan vekaradan müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yeni ağaçlandırma sahasında yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. ÇANAKKALE, - Demirören Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.