Son dakika haber: Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haber... Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yeniçağa-Mengen kara yolunda Mengen istikametine giden Gökhan Şakaoğlu idaresindeki 06 BNG 355 plakalı hafif ticari araç ile Adaköy mevkisinde kavşaktan dönüş yapan ve sürücü ismi ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Ali Kızılırmak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. AA / İsmail Kabasakal - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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