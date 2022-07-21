Son dakika haber: Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
Son dakika haber: Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniçağa-Mengen kara yolunda Mengen istikametine giden Gökhan Şakaoğlu idaresindeki 06 BNG 355 plakalı hafif ticari araç ile Adaköy mevkisinde kavşaktan dönüş yapan ve sürücü ismi ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Ali Kızılırmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan tır sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title