Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedi zehirlenerek öldürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi, dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.

Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.