Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedi zehirlenerek öldürüldü.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedi zehirlenerek öldürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi, dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.

Bu arada, 27 Mart'ta Gündoğan Mahallesi'nde de 3 ölü kedi bulundu. Çevredekilerin şikayeti üzerine kediler için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlendikleri belirlenen kedileri nekropsi yapmak üzere bölgeden aldı.

Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Jandarma, Bodrum, Köpek, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title