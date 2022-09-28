Son dakika gündem: Kocaeli'de yakalanan terör şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu terör şüphelisi tutuklandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu terör şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu A.C.E.V'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisini edinen polis çalışma gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Şahin Oktay Kocaeli Gölcük Güncel Haberler Son Dakika

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