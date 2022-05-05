Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'deki şehit aileleri ve gazi dernekleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakması sırasında yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı. Dernekler adına konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "O babaların çocuklarını dağa sizler götürdünüz. Siz o ailelerin çocuklarının üzerinden siyaset yapıyorsunuz. O çocukları siz terörist yaptınız, o çocukların eline siz silah verdiniz, o çocukları teröristlere siz sattınız. Kalkıp bu ailelere provokatör demekle neyin peşindesiniz?" dedi.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde protestoda bulundu. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları da bulunan 3 baba, 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz' yazılı siyah çelenkle HDP binası önüne geldi. Bu sırada dışarıya çıkan HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililer, tepki gösterdi. Partililer, siyah çelengi alıp, atmak isteyince polis ile HDP'liler arasında arbede yaşandı. Bu sırada aileler, "Evlatlarımızı geri verin" sloganı attı.