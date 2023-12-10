Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni soruşturma başlatıldı

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'da, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud kullandığı otomobille motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili, kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan ve polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı elçilik otomobili, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motokurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 6 Aralık'ta vefat etmesiyle ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan ve polis memurları tarafından eşinin aranarak Göçer'in intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.