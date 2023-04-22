Sokak ortasında öldürülen Serkan toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta tabancayla boynundan vurularak öldürülen Serkan Kaçar'ın (19) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan evli Serkan Kaçar, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Kaçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Serkan Kaçar'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.