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Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir araçta gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda uygulama noktasına gelen bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 10 parça halinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü T.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Narkotik Narkotik Suçlar Uyuşturucu Gözaltı Güncel Haberler

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