Siverek'te çocuk Fırat Nehri'nde boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ailesiyle gittiği Fırat Nehri'ne serinlemek için giren çocuk, hayatını kaybetti. Mehmet Salih Yalma (12) suda kayboldu ve yapılan aramanın ardından cansız bedenine ulaşıldı.