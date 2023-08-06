Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta araç tarlaya uçtu, 2 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybedip araçla birlikte tarlaya uçan iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Kalın köyünde meydana geldi. E.T.D. (19) sevk ve idaresindeki 06 AC 0534 plakalı Hyundai marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile buğday tarlasına uçtu. Yaklaşık 30 metre sürüklenen araçta bulunan sürücü ve F.D.(18) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yıldızeli Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title