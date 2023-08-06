Sivas'ta araç tarlaya uçtu, 2 kişi ağır yaralandı

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybedip araçla birlikte tarlaya uçan iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Kalın köyünde meydana geldi. E.T.D. (19) sevk ve idaresindeki 06 AC 0534 plakalı Hyundai marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile buğday tarlasına uçtu. Yaklaşık 30 metre sürüklenen araçta bulunan sürücü ve F.D.(18) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS