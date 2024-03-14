Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
M.D. (23) yönetimindeki 06 MCJ 36 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.D. (21) ve E.Ç. (21), Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.D. (23) yönetimindeki 06 MCJ 36 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.D. (21) ve E.Ç. (21), Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.