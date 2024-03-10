Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Kadın Destek Uygulaması'nı tanıttı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Destek Uygulamasının ( Kades ) tanıtımını yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde tanıtım standı kurdu.

Ekipler, kadınlara KADES uygulamasının tanıtımını yaparak çeşitli hediyeler ve karanfil verdi.

Etkinliğe katılan İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç de KADES'in önemine dikkati çekerek, alanda bulunan kadın jandarma ve emniyet personellerine karanfil takdim etti.

Ekiplerin, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleme konusunda çalışmalarına aralıksız devam edecekleri belirtildi.