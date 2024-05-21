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Şırnak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

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Şırnak'ta düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlikte, içli köfte, yağlı ekmek, peynirli sac ekmeği gibi yöresel yemekler ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlik, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Şırnak'ta "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Gastro Cudi Fest-2" programı kapsamında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği, Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle kentteki yöresel yemeklerin tanıtımı için "Hz. Nuh'un sofrası" etkinliği yapıldı.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, içli köfte, yağlı ekmek, peynirli sac ekmeği, aşure ve kenger bitkisi ile yapılan yemek ve tatlılar ikram edildi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı okundu.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Şırnak'ın misafirperverliği, kültürel ve yer altı zenginlikleri, dünyaya ışık olacak enerjisiyle gündeme gelmesi 'Türkiye Yüzyılı'nda herkesi umutlandırıyor. Medeniyetler arasında lezzet köprüleri kuracağına inandığım festivalin, kadim kültürlerin buluştuğu Şırnak ilimizin bir gastronomi başkentine dönüşmesine vesile olmasını yürekten diliyorum. Programdan ötürü, İçişleri Bakanlığımıza, Şırnak Valiliğimize, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğine ve organizasyonda emeği geçen herkese, şükranlarımı sunuyorum."

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da geçen yıl yaptıkları etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının Gabar, Cudi, Kato dağlarında yetişen bitkileri yöresel lezzetlere dönüştürmek olduğunu belirtti.

"Dağlarımızda artık huzur var ve Şırnak artık huzurun başkenti oldu." diyen Atan, huzur ortamında bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Ayter de kentin yöresel yemeklerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinlik, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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