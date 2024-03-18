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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyonlar düzenledi. 12 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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