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Şırnak'ta Nehirde Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü yakınlarından geçen Dicle Nehri kenarına piknik yapmak için giden 4 kişiden 2'si nehrin karşı tarafına geçti.

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı.

Mahsur kalan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Güçlükonak Şırnak Dicle AFAD Güncel Haberler

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