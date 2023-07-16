Şırnak'ta Nehirde Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şırnak'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü yakınlarından geçen Dicle Nehri kenarına piknik yapmak için giden 4 kişiden 2'si nehrin karşı tarafına geçti.
Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı.
Mahsur kalan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel