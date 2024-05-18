Sinop'ta Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
S.Y'nin kullandığı 57 HC 897 plakalı otomobil, Gemiyanı Mahallesi'nde karşı yönden gelen S.S. idaresindeki 45 AFU 876 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Umut S. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.