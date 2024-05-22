Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Kaçak Yolla Avlanan 880 Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 880 kalkan balığı ele geçirildi. Balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildikten sonra çeşitli kurumlara dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak yolla avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Teknedeki aramalarda ekiplerce 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

Kaçak yolla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına el konuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, huzurevi, yatılı pansiyonlu okullar ve Kur'an kurslarına dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sinop Ekonomi Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title