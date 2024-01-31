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Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürler Toplantısı Düzenlendi

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Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Özarslan başkanlık etti. Toplantıda, öğretmen ve öğrencilere destek olunacağı vurgulandı ve bazı okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Kurumu Müdürler Toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Özarslan, kamu kurum müdürleri olarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde olduklarını belirterek, "Sizlere her yönden destek olacağız. Bizlerin gayreti ve çabası eğitim kalitemizi belirleyecektir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkemizi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Emek ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Özarslan, bazı okul müdürlerine başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Özarslan Sinop Kamu Eğitim Güncel Haberler

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